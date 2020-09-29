Екатеринбургским медикам выплачено полмиллиарда рублей за работу с ковидными пациентами

Екатеринбургское здравоохранение в 2020 году получит дополнительно 2,6 миллиарда рублей для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщила начальник городского департамента финансов Анна Турунцева во время доклада в думе. По ее словам, основная часть этих средств поступает в муниципальную казну из вышестоящих бюджетов. На сегодняшнюю дату использовано 2,193 миллиарда рублей из плановых назначений.

В отчете об исполнении бюджета Екатеринбурга за первое полугодие 2020 года указано, что медицинские работники, контактирующие с ковидными пациентами, получили стимулирующие выплаты на общую сумму 565 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из резервного фонда правительства РФ. Также Анна Турунцева сообщила, что 41 миллион рублей был потрачен на организацию мест в обсерваторах для размещения жителей с легким или бессимптомным течением Covid-19, 25 миллионов рублей были выделены из областного резервного фонда.

Депутат Сергей Боярский, работающий главврачом «Первой детской поликлиники», напомнил, что ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге остается острой, и поинтересовался, получат ли медицинские учреждения города дополнительные средства до конца года. Анна Турунцева ответила, что финансирование муниципальных больниц и клиник выполняется в соответствии с бюджетным планом, а доплаты в связи с пандемией поступают опережающими темпами. Окончательные суммы будут утверждены в заключительной корректировке городского бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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