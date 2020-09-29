Сводка по коронавирусу – число заражений в регионе приблизилось к 30 тысячам

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 143 новых случая коронавируса, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. По этому показателю регион находится на девятом месте в России. Всего с начала распространения инфекции на Среднем Урале заразились коронавирусом 29 005 человек.

Еще пять человек умерли за последние сутки от коронавируса. Заболевание унесло жизни уже 597 человек. Выздоровели за минувший день 69 пациентов свердловских больниц. Общее число излечившихся достигло 21 725 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

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