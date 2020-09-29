Ученые УрФУ: глобальное потепление толкает жителей России на насилие и убийства

Ученые из Уральского федерального университета совместно с коллегами из Португалии, Германии и Чехии провели исследование влияния глобального потепления на количество насильственных смертей в России. Как сообщили в пресс-службе вуза, специалисты проанализировали данные Росстата и Российской базы данных по рождаемости и смертности за период с 1989 по 2015 годы и пришли к выводу, что чрезвычайно высокие температуры усиливают т.н. индивидуальное агрессивное поведение, что, в свою очередь, влияет на количество насильственных смертей.

«Мы обнаружили, что увеличение числа жертв – как женщин, так и мужчин, – происходит в дни со средней температурой выше +25 °C. Реагируя на высокие температуры, человеческий организм производит гормоны стресса, включая адреналин, норадреналин и тестостерон. Это приводит к возбуждению нервной системы, вызывает агрессию и гнев. При низких же температурах стресс, вызванный холодом, смягчает теплая одежда, а совершению насильственных преступлений препятствуют низкая мобильность и самоизоляция людей», – сказала доцент кафедры экономики УрФУ Ольга Попова.

Она уточнила, что на погодный фактор также могут накладываться и другие – например, безработица и употребление крепкого алкоголя, так как, по версии исследователей, в жаркие дни в регионах с более высоким уровнем безработицы и более высоким уровнем алкоголизации населения случаев насилия было зарегистрировано больше. Особенно по выходным дням, которые специалисты назвали более опасными для женщин в возрасте 45-59 лет. «Как показывает статистика, 70-80% серьезных насильственных преступлений и 30-40% убийств совершаются в семье. Закономерно, что в выходные уровень виктимизации взрослых женщин примерно в три раза выше, чем в рабочие дни (уровень виктимизации взрослых мужчин возрастает вдвое)», – добавили в вузе.

Исследователи считают, что раз глобальное потепление продолжается и особенно заметно в северных регионах России, то в стране будет происходить рост случаев насилия и убийств. «В этой ситуации ученые рекомендуют смягчать смертоносное воздействие температурных шоков увеличением региональных ВВП на душу населения, предоставлением более широких возможностей трудоустройства, а также снижением потребления крепких алкогольных напитков», – пришли к выводу ученые.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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