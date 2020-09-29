Средний Урал окутал смог до конца недели

В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. До конца рабочей недели в регионе будет сохраняться безветренная погода, которая не способствует рассеиванию вредных примесей в воздухе. Отмена предупреждения о смоге планируется с 20 часов 20 октября.

По данным областного министерства природных ресурсов и экологии, сегодня ночью и утром в атмосферном воздухе 11 промышленных городов региона не зафиксировано превышений максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Накануне превышение диоксида азота наблюдалось в Екатеринбурге (улица Татищева), Серове, Реже и Кировграде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

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