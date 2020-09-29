Екатеринбуржец прикормил стаю собак. Животные напали на мать с младенцем

Житель Екатеринбурга прикормил стаю собак – эти звери напали на мать с младенцем. О жуткой истории стало известно из соцсетей. Екатеринбурженка Мария рассказала паблику «Инцидент», что накануне вечером она возвращалась из магазина и шла по улице Проезжей, когда заметила собак. «В темном проулке я увидела силуэт мужчины на велосипеде в сопровождении стаи собак. Собаки лаяли. Собак я не боюсь, но из-за громкого лая решила дождаться, пока они пробегут. Сначала я решила, что лают они на мужчину, но ошиблась, они лаяли и неслись на нас! Они окружили нас, я молча развернула коляску и начала закрывать ее собой, повернулась и, прижавшись к ребенку, я спрятала ее собой. Собаки окружили нас, в этот момент я понимала, что выхода просто нет, я бессильна... Самая большая псина, высотой около 1,2 м, оскалившись, пыталась ухватить меня. Она зубами успела разорвать колготки, схватила за пальто и начала меня оттаскивать назад и драть мою одежду. Я успела убрать ноги, мое внимание было лишь на ребенке, в этот момент я потихоньку начала идти к дороге, я была уже на краю проезжей части. Повернув голову, я увидела, что велосипедист, которого сопровождала стая, стоял и смотрел. Я дрожащим голосом, просила о помощи... На что он мне сказал: «Иди, они тебя не тронут!» Я повторила, чтобы он мне помог, он начал велосипедом их отгонять, но толку не было от этого совершенно, они только больше лаяли на меня и ребенка», – сообщила Мария.

По словам женщины, эти собаки принадлежат велосипедисту, он их кормит. Однако хозяин не смог помочь молодой матери с ребенком. Вмешался случай – по дороге ехали машины, и двое автомобилистов стали давить собак, чтобы отогнать их от женщины. «Они продолжительное время гнали собак машинами, сигналя и тараня их. Мужчина схватил свой велосипед и просто убежал! Затем ребята подбежали ко мне, спросили, все ли хорошо, посадили в машину нас и довезли до дому», – добавила екатеринбурженка. По ее словам, она обратилась в полицию.

Версию Марии о том, что собаки принадлежат одному человеку, подтвердили и в администрации Екатеринбурга, и в пресс-службе подрядчика по вылову бездомных животных – ЕМУП «Спецавтобаза». Так, в ратуше «Новому Дню» рассказали, что с Проезжей в течение года поступало несколько заявок местных жителей на вылов диких животных. Последнее – в июне 2020-го. «Специалисты выезжают туда регулярно, отлавливают собак, жители снова прикармливают новых, и так до бесконечности», – пояснил агентству пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов.

В «Спецавтобазе» уточнили, что только в 2020-м специалисты выезжали по заявкам на Проезжую 26 раз, им удалось поймать десять животных, которых поместили в приют. «Сегодня специалисты службы отлова проверили данную территорию, отловили еще одну собаку, но она была без признаков агрессии. Дело в том, что в этом районе один из местных жителей подкармливает бездомных собак на частной территории, огороженной забором. Специалисты службы отлова обращались к нему с предложением забрать собак в приют, но получили отказ», – сказали в пресс-службе предприятия.

Там отметили при этом, что территория дома мужчины, который кормит опасных собак, огорожена невысоким забором, который звери легко преодолевают и выбегают за периметр, свободно гуляя по окрестностям. На «Спецавтобазе» подчеркнули, что не имеют права забрать хозяйских собак. Там добавили, что заявки на отлов принимает комитет по экологии администрации Екатеринбурга по телефону: 253-88-44.

Добавим, что ситуацией помимо полиции также заинтересовались екатеринбургские следователи, ведется проверка. «Планируется опросить как пострадавшую женщину, так и возможных очевидцев происшествия. Также будет выясняться, в том числе, какие меры принимались уполномоченными должностными лицами районной администрации по организации мероприятий по отлову бродячих животных и недопущению впредь таких инцидентов. По итогам доследственной проверки органами следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сказали в пресс-службе областного следственного управления СК России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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