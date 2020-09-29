Екатеринбургским школьникам запретили рассказывать о походах в магазины (СКРИН)

Родители учеников младших классов одной из школ в Верх-Исетском районе Екатеринбурга получили в учебном чате домашнее задание от учителя. Помимо прочего, дети должны подготовить для уроков по изучению окружающего мира рассказ об интересных местах Екатеринбурга. «Не надо рассказы о походах в магазины», – предупредила родителей учительница, выделив в чате это сообщение жирным шрифтом.

Сами родители отреагировали на призыв преподавателя с юмором, отметив, что для многих из-за коронавируса действительно одним из самых впечатляющих событий за последнее время стал шопинг в торговых центрах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

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