На место крушения моста в Екатеринбурге выехала тяжелая техника (ФОТО)

На место ДТП на улице Димитрова на въезде в Екатеринбург со стороны Челябинского тракта выехала тяжелая техника. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, специалисты дорожных служб займутся подъемом рухнувшего пешеходного моста и восстановлением движения автотранспорта. Также на место выехали спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. «После подъема упавших конструкций они деблокируют водителя грузового автомобиля», – сказали в областной ГИБДД, уточнив, что водитель КамАЗа погиб.

Напомним, авария произошла около 19:00. У самосвала, проезжавшего под мостом поднялся кузов, которым машина зацепилась за пешеходный надземный мост. В результате последний сошел с опор и упал на кабину грузового автомобиля. Водитель получил травмы и скончался. Пешеходов на тот момент на мосту не было. «Движение на участке дороги, где произошло ДТП, перекрыто, сотрудники ГИБДД направляют автомобилистов по имеющимся путям объезда. На место серьезной аварии для установления обстоятельств выехали руководители управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области во главе с начальником Алексеем Кисляковым», – уточнили в Госавтоинспекции.

Фото предоставлены пресс-службой ГИБДД Свердловской области

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

На трассе Екатеринбург – Челябинск обрушился пешеходный мост (ФОТО). / Екатеринбургским школьникам запретили рассказывать о походах в магазины (СКРИН). / Глава минздрава назначил проверку всех медучреждений области после публикации «Нового Дня» о бесплатных лекарствах для пациентов с Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»