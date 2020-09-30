Свердловскую область накрыл туман. ГИБДД выступила с предупреждением

Сегодня утром Свердловскую область накрыл туман. Видимость на дорогах настолько снизилась, что региональное управление ГИБДД выступило с обращением к водителям и пешеходам.

Инспекторы призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах. «Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость до безопасной на конкретном участке пути, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта. Пешеходам необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости пешеходам следует обозначить себя световозвращающими элементами, которые помогают водителю вовремя заметить человека на проезжей части», – призвали в ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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