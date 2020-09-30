Прокуратура проверяет, почему школьник на перемене вылез на карниз третьего этажа

Екатеринбургский восьмиклассник во время перемены вышел на карниз открытого окна на третьем этаже.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел 29 сентября в школе № 22 Орджоникидзевского района, между 10:30 и 10:45. Учителей в этот момент в классе не было, детей никто не контролировал. Пластиковые окна были открыты для проветривания, при этом запорами не оборудованы. Школьник на профилактическом учете не состоит.

Прокуратура даст оценку действиям сотрудников школы. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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