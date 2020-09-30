В Екатеринбурге к теплу подключили более 97% жилых домов

В Свердловской области сегодня заключительный день пуска тепла в жилые дома и социальные объекты. По данным администрации Екатеринбурга, в городе к отоплению подключено 7 717 домов – это более 97% всего жилого фонда.

«Не обогретыми остаются несколько домов, где управляющие организации и ТСЖ по причине теплой погоды оттягивают сроки их подключения на последние дни. Также есть единичные случаи, когда батареи в домах не греют из-за незначительных локальных аварий в сетях. С каждым из таких конкретных случаев приходится разбираться членам оперативного штаба», – сообщили в пресс-службе мэрии.

До вечера сегодняшнего дня батареи во всех домах Екатеринбурга должны стать теплыми. Если этого не случилось, жители могут пожаловаться на телефоны горячей линии: 8 (343) 222-3-005, 005 ЦДС, 371-11-75. Также сообщить о ненадлежащем качестве коммунальной услуги можно в департамент Госжилстройнадзора: (343) 312-07-54 , областное министерство ЖКХ: (343) 358-18-10, НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»: (343) 206-40-91.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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