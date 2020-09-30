Сводка по коронавирусу: 149 заражений, четыре смерти

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 149 новых случаев коронавируса, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. По этому показателю регион находится на восьмом месте в России. Всего с момента начала распространения инфекции на Среднем Урале заразились коронавирусом 29 154 человека.

Еще четыре человека умерли за последние сутки от коронавируса. Заболевание унесло жизни уже 561 человека. Выздоровели за минувший день 72 пациентов свердловских больниц. Общее число излечившихся достигло 21 797 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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