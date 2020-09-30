Главная елка в Екатеринбурге будет посвящена «Волшебнику изумрудного города»

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что пандемия коронавируса не помешает строительству ледового городка на площади 1905 года и проведению новогодних праздничных мероприятий.

«Ледовый городок будет. Выдам вам идею, с которой мы идем. Это будет «Волшебник изумрудного города». Мы считаем, что независимо ни от чего, елка быть должна, праздник должен быть. У нас в городе 170 тысяч школьников. Сложно объяснить ребенку, что такое Covid-19. У нас были такие предложения – давайте остановимся, лампочки потушим. Все! Но тогда и маленькие горожане вырастут с таким ощущением, и будет плохо. Так что городская елка будет», – сообщил градоначальник на пресс-конференции.

Отметим, что тема ледового городка-2021 была выбрана в ходе опроса горожан на сайте администрации Екатеринбурга. Предлагалось два варианта: чудо Рождества и 130 лет со дня рождения писателя Александра Волкова, автора цикла книг «Волшебник изумрудного города».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.20

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