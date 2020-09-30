Высокинский раскрыл стратегию противостояния оппонентам из гордумы

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский готов к усилению депутатской группы, которая относится к нему негативно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня после пресс-конференции мэр ответил на вопрос, как он планирует давать отпор оппонентам. «Будем показывать результаты нашей работы. На слова отвечать делами», – заявил он.

Напомним, на довыборы в гордуму от «Единой России» выдвинули бывших справороссов Антона Швалева и Виталия Чачина. По мнению политологов, их победа на выборах нарушит баланс в думе и даст преимущество ее «антимэрской» части.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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