С остановок убирают логотип «Екат-Ерин-Бург». Мэрия не в курсе (ФОТО)

В Екатеринбурге снова меняют оформление остановочных комплексов. Как сообщили представители группы «Дизайн-код Екатеринбурга», которые придумали логотип «Екат-Ерин-Бург», спустя три года после редизайна остановочных комплексов они выпустили новую версию панелей с названиями остановок общественного транспорта. Трехэтажного логотипа на них нет. «Выпускаем новую обновленную версию, в которой текст на русском стал крупнее, а верстка проще и красивее. Под это дело также был создан удобный генератор макетов для производителя. Скоро на всех остановках города», – пообещали дизайнеры.

Панель с новым оформлением поменяли на остановочном комплексе «Площадь Коммунаров» – соответствующие фотографии опубликовали в группе «Дизайн-код Екатеринбурга».

Однако, по всей видимости, акция была разовой и временной – сейчас у остановки старое оформление. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, дизайн остановок не меняют и не собираются.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.20

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