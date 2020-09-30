Ради спасения малого бизнеса в эпоху Covid-19 Екатеринбург готов пожертвовать благоустройством

Администрация Екатеринбурга готова сократить расходы на благоустройство, чтобы поддержать малый и средний бизнес в условиях коронавирусных ограничений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом мэр Александр Высокинский заявил сегодня на пресс-конференции, приуроченной к его второй годовщине пребывания на посту. «Мы приняли решения вместе с областной и федеральной властью. Система работает в четкой вертикали, городские платежи, в том числе по земле, перенесены на следующий год, бизнес получил рассрочки. Мы понимаем, что всех средств нам не собрать, потери будут. Но 40% населения города работают в малом и среднем бизнесе. И нам лучше подтормозиться на ближайшие годы с объемом благоустройства, но спасти эти рабочие места. Благоустройство можно восстановить, сложнее спасти бизнес», – сказал он.

Высокинский подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет о сокращении объемов уборки улично-дорожной сети. Экономить будут на другом – возможно, отложат какие-то текущие ремонты или проекты по обустройству парков и скверов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.20

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