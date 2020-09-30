Больше всего в интернете уральцы сидят по вечерам в пятницу

Пик активности пользователей интернета приходится в Свердловской области на пятничный вечер, – выяснили специалисты оператора «Мегафон». Наименьшая нагрузка в течение недели выпадает на четверг. А самые популярные часы в течение суток – с 9 до 12 вечера.

По данным аналитиков «Мегафона», с начала года объемы интернет-трафика выросли почти в 1,5 раза. Одной из причин стала самоизоляция и переход на удаленный режим работы. При этом, количество пользователей скоростной сети 4G в регионе также выросло.

Больше всего интернет-трафика потребляют жители Екатеринбурга: они абоненты скачивают половину от общего количества гигабайт региона. Среди городов области на первом месте –Нижний Тагил. Тагильчане потребляют почти в два раза больше интернета, чем жители Верхней Пышмы, Первоуральска и Березовского. Далее следуют жители Каменска-Уральского и Ревды, которые скачивают примерно одинаковое количество гигабайт и занимают шестую и седьмую строчки рейтинга «Мегафона». Полевской, Серов и Сысерть замыкают топ-10.

«Несмотря на режим самоизоляции, работы по развитию сети не останавливались – всего с начала года в регионе запущено и модернизировано свыше 300 базовых станций 4G. Недавно эксперты компании Ookla, изучив замеры реальных пользователей глобальной сети на Среднем Урале, признали наш интернет самым быстрым, что подтверждает статистика активности наших абонентов», – отмечают в пресс-службе оператора.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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