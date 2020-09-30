Уралец отправится в колонию за жестокое убийство котов своей пожилой матери

Тугулымский районный суд приговорил местного жителя Алексея Кромзина к лишению свободы в колонии строгого режима за жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений. Мужчина будет отбывать срок 3,5 года.

Как было установлено следствием, Кромзин в январе этого года, будучи пьяным, забил до смерти металлической кочергой двух котов по кличке Яша и Мармыш. Питомцы принадлежали престарелой матери подсудимого. Он мучил котов на ее глазах. В суде мужчина признал свою вину частично. Он отрицал в своих действиях жестокость и хулиганство и указал, что избивал животных, так как они мешали ему. Судья назначил Кромзину наказание, учитывая рецидив в его действиях, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу.

Тугулым, Ангелина Сергеева

Тугулым. Другие новости 30.09.20

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