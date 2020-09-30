Напротив «Гринвича» мотоциклист сбил женщину (ФОТО)

В центре Екатеринбурга напротив торгового центра «Гринвич» случилось ДТП. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мотоциклист сбил пешехода – женщину. Вероятно, пострадавшая стояла на трамвайной остановке или рядом с ней. К месту происшествия приехала машина реанимации.

Женщина не смогла подняться после столкновения, она лежала на асфальте. Медики осмотрели ее и погрузили в автомобиль на носилках. Мотоциклист всё это время был рядом – он не получил повреждений.

В пресс-службе ГИБДД города пообещали прокомментировать происшествие позднее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.20

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