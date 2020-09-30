Подробности аварии у «Гринвича»: 70-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте

В Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказали подробности вечерней аварии возле ТЦ «Гринвич», в которой пострадала пожилая женщина. Пенсионерка переходила улицу рядом с домом на Радищева, 6, в 50 метрах от пешеходного перехода – и попала под мотоцикл.

«Сегодня в 18:05 27-летний водитель мотоцикла «Ямаха», двигаясь по улице Радищева со стороны 8 Марта в сторону Московской допустил наезд на пешехода – женщину 70 лет, переходящую проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина была доставлена в больницу № 36 с диагнозом сотрясение головного мозга и ушиб левой голени», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД города.

Напомним, пострадавшую с места аварии увез реанимационный автомобиль.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.20

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