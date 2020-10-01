На ЕКАДе «газель» протаранила четыре машины (ФОТО)

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороги, в котором пострадали три человека. Авария произошла накануне вечером. Водитель «газели», который ехал из Екатеринбурга в сторону Березовского, допустил столкновение с попутными машинами – грузовиком Mercedes, другой «газелью», Toyota и манипулятором.

«В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира автомобиля Toyota, в том числе годовалый ребенок. На скорой с ушибами и ссадинами они были доставлены в травматологическое отделение Березовской центральной городской больницы. Также травмы получил водитель «газели», который, по предварительным данным, спровоцировал ДТП. Он был доставлен в городскую клиническую больницу № 36 в Екатеринбурге с предварительным диагнозом: «перелом нижних конечностей». Благодаря тому, что ребенок находился на заднем пассажирском сиденье в детском автокресле и был пристегнут ремнем безопасности, удалось избежать серьезных травм», – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Там уточнили, что после аварии на ЕКАДе было организовано реверсивное движение, чтобы сотрудники Госавтоинспекции могли произвести все необходимые процессуальные действия, в том числе – замеры. По факту ДТП ведется дознание.

Екатеринбург, Елена Сычева

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