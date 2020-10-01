Спектакли театра драмы неделю будут показывать на канале «Театр»

Свердловский академический театр драмы завтра отметит свой 90-летний юбилей. В честь этого на канале «Театр» устроят своеобразный фестиваль: в течение недели в эфире будут показывать спектакли Драмы разных лет.

Первый спектакль свердловская Драма показала 2 октября 1930 года – это была постановка по пьесе Всеволода Вишневского «Первая конная». Во времена, когда театр располагался на улице Вайнера, в нем выступали лучшие артисты со всего Советского Союза.

Юбилейные мероприятия в самом театре пройдут 1 и 2 октября. В честь 90-летия малую сцену театра драмы назовут именем известной актрисы Галины Умпелевой, которая скончалась в 2016 году. Именно ее авторская постановка «Флорентийские ночи» была сыграна на этой сцене впервые, когда пространство только открывали для зрителей. Кроме того, в театре установят именную стелу, созданную главным художником театра Владимиром Кравцевым, и книгу о Галине Николаевне.

2 октября в 18:30 театр устроит юбилейный вечер для зрителей. В фойе третьего этажа заработает проект #околотеатра. При помощи эффекта дополненной реальности зрители смогут увидеть рассказы актеров, которые многие годы работали в театре.

Кроме того, со 2 по 8 октября в эфире канала «Театр» ежедневно будут показывать спектакли из афиши Свердловского театра драмы. Так, 2 октября в 22:00 можно будет увидеть «Зойкину квартиру» по Булгакову, 3 октября – «Головлевых» по Салтыкову-Щедрину. Закроется этот телефестиваль постановкой «Доходное место» по Островскому.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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