На Среднем Урале заработают сирены

2 октября в Свердловской области состоится плановая проверка системы оповещения населения в случае возникновения ЧС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, во время Всероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне в 10:00 во всех городах области включат электросирены, а в 10:35 проведут проверку перехвата телеэфира.

«В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 01.10.20

Замглавы Краснотурьинска возмущен «добротой» садоводов: «Додумались насыпать косолапому по ведру яблок». / Спектакли театра драмы неделю будут показывать на канале «Театр». / На ЕКАДе «газель» протаранила четыре машины (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»