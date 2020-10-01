Цены на одежду не выросли в условиях повышения курса валют

На фоне снижения курса рубля к доллару и евро на биржевых торгах корреспонденты «Нового Дня» выяснили, как экономические перемены отразились на ценах в магазинах одежды и парфюмерии.

В Bershka агентству подтвердили, что цены могут измениться, но когда – неясно: «Это напрямую зависит от курса евро. Пока мы сами не знаем. Информация может поступить сразу на следующий день или позже».

В Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, «Рив Гош» журналистам ответили, что информации о повышении цен у них нет.

Однако в Mango заявили, что если рост цен и будет, то большой разницы покупатели не заметят: «У нас, наоборот, понижение цен, о повышении нет и речи. Может, в дальнейшем что-то и будет. Но пока не возникнет критической ситуации, потому что Екатеринбург к Москве не относится. Если рост и будет, то небольшой».

В Love Republic корреспондентов «Нового Дня» заверили, что повышения цен не ожидается, наоборот, сейчас идет распродажа. В Gucci и Chloe пока не получали указаний о повышении цен и добавили, что все указания идут от федеральных представительств брендовых магазинов.

Екатеринбург, Анна Темрук, Марина Симбирятина

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