Сводка по коронавирусу: 157 новых заболевших, четверо умерших

В Свердловской области за последние сутки подтвержден диагноз «коронавирус нового типа» еще у 157 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на восьмом месте по этому показателю в России. Всего с момента начала распространения инфекции на Среднем Урале заразились 29 311 человек.

Список жертв коронавируса пополнился за последние 24 часа – умерли еще четыре пациента свердловских больниц. Всего за весь период – 605 человек.

Выздоровевших за сутки в Свердловской области 81 человек. Всего – 21 878.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.10.20

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