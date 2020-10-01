Вьетнамец, организовавший незаконную миграцию соотечественников, отправится в колонию на два года

Гражданин Вьетнама организовал незаконную миграцию своих соотечественников в Россию – с его помощью было получено в общей сложности 320 виз, за это иностранец получил около 48 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, До Ны Банг, работая с подельниками, принимал от своих земляков изображения паспортов и передавал их для изготовления документов, необходимых для получения приглашения на въезд на территорию России. Затем преступник отправлял полученные сведения своим соотечественникам для оформления виз и подтверждал пограничникам цель въезда приглашенных людей. При этом сами вьетнамцы не знали, что пересекают границу нелегально.

Кировским районным судом Екатеринбурга по п. «а» ч. 2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд, которой оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Екатеринбург, Анна Темрук

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