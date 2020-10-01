Бывший директор муниципального предприятия пойдет под суд из-за нападения бездомных собак на ребенка

В Среднеуральске бывший директор муниципального предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства» пойдет под суд по делу о халатности, в результате которой, как считают следователи, пострадала девочка – на нее напали бездомные собаки.

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по региону Александр Сапегин, обвиняемый не принял мер по организации торгов на право заключения контракта на отлов безнадзорных животных в Среднеуральске. Хотя бюджетные средства на это выделялись. «В январе 2019-го в диспетчерскую от местных жителей поступили заявки на отлов бездомных агрессивных собак, находящихся в районе теплотрассы. Но так как договор на это на территории города заключен не был, заявки эти не обрабатывались и не передавались специализированным организациям. В результате 15 января 2019 года на четырехлетнюю девочку во дворе дома на улице Советской напала стая собак. Ребенок получил телесные повреждения в виде множественных укушенных ран лица, после заживления которых образовались рубцы, квалифицирующиеся как причинение тяжкого вреда здоровью», – сказали в СКР.

Дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» с обвинительным заключением направлено в суд. Кроме того, следователи внесли в адрес администрации Среднеуральска представление – по итогам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица.

Екатеринбург, Елена Сычева

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