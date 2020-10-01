Пробки, грязь, шум: незаконный рынок отравляет жизнь жителям двух городов (ДОКУМЕНТЫ)

Рыночный комплекс «Колхозный двор», расположенный в поселке Горный Щит, причиняет серьезные неудобства не только его жителям, но и автомобилистам Екатеринбурга и Полевского, которые вынуждены подолгу стоять в пробках, пытаясь проехать мимо него.

Как рассказывают читатели «Нового Дня», в минувшие выходные, чтобы проехать через этот небольшой поселок, им понадобилось около часа – на рынок постоянно въезжают и выезжают машины, в том числе грузовые. А ведь маятниковая миграция между Екатеринбургом и Полевским – очень интенсивная, многие полевчане ежедневно ездят в областной центр на работу.

Жители самого Горного Щита страдают шума и загазованности. Да и ходить по улице опасно – тротуара нет, и пешеходам приходится отскакивать в сторону от грузовиков, выезжающих с рынка. При этом сам рынок, как оказалось, еще и незаконный. Об этом рассказал «Новому Дню» депутат Государственной думы Андрей Альшевских. «Перед законом все равны, – отметил депутат. – Почему одному предпринимателю нельзя ничего, а другому – можно все? Попробуйте поставьте где-нибудь небольшой ларек – помидорами торговать, сразу придут и спросят: где разрешение? А тут работает огромный колхозный рынок без всяких разрешений».

Альшевских рассказал, что еще в начале года делал запрос в прокуратуру, которая подтвердила, что ООО «Колхозный двор» организовало рынок без получения необходимого разрешения в органах местного самоуправления. По итогам проверки прокуратура передала материалы в ОП № 12, чтобы привлечь компанию к ответственности по ст. 14.1 КоАП. Но шли месяцы, а ничего не менялось. Через полгода депутат снова направил запрос в прокуратуру. Выяснилось, что директор организации так и не выполнил их законных требований, а полиция в его действиях нарушений не нашла. Теперь прокуратура вынесла протест на действия полиции.

По словам Альшевских, сейчас он намерен дождаться ответов на свои новые запросы, а затем, вероятно, будет добиваться привлечения к ответственности не только самого коммерсанта, а должностных лиц, благодаря которым эта ситуация стала возможной. «Если не получится решить проблему на местном уровне – буду выносить на уровень Госдумы», – заявил он.

Екатеринбург, Полевской, Елена Владимирова

Екатеринбург, Полевской. Другие новости 01.10.20

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