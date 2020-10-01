250 свердловчанам, вернувшимся из-за границы, грозят штрафы за отсутствие теста на Covid-19

Жительница Нижнего Тагила, вернувшаяся из отпуска в Турции, по решению суда заплатит 7,5 тысячи рублей за отсутствие теста на коронавирус. Это уже третий назначенный штраф в регионе прибывающему из-за границы туристу.

Всего, по данным свердловского Роспотребнадзора, 631 житель не прошел обследование в установленный законом срок. Из них 250 человек уже привлечены к административной ответственности, материалы для назначения наказания направлены в суды, 381 свердловчанин получилил извещения РПН о дате и месте составления протокола.

Напомним, по постановлению главного санитарного врача РФ от 27 июля, прибывающие из-за рубежа граждане России должны в течение трех дней пройти тестирование на Covid-19 методом ПЦР и разместить результаты обследования на портале госуслуг. До получения результата теста граждане должны соблюдать самоизоляцию.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора указали, что с 1 августа по 1 октября на территорию Свердловской области вернулись из-за рубежа 19 232 человека. При обследовании положительный тест на коронавирус сдали 75 жителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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