В выходные дни на Ботанике закроется трамвайное движение

В ближайшие выходные в микрорайонах Ботаника и Вторчермет будет закрыто движение трамваев. Это связано с переустройством перекрестка улиц Академика Шварца и 8 Марта. Работы проводятся планово, подрядчиком выступает строительная компания ООО «ТЭН-девелопмент».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение трамваем будет закрыто на участке от улицы Юлиуса Фучика до станций Вторчермет и Керамическая в обоих направлениях с полуночи 3 октября до 05 часов утра 5 октября. В эти даты электрический общественный транспорт будет ходить по временным маршрутам:

№ 1 – станция ВИЗ – улица Викулова – улица Белореченская – улица Радищева – улица 8 Марта – станция Южная;

№ 14 – станция Эльмаш – улица Донская – улица Энтузиастов – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – станция Южная;

№ 15 – станция 40 лет ВЛКСМ – улица Сыромолотова – улица Малышева – улица Гагарина – проспект Ленина – улица Московская – улица Радищева – улица 8 Марта – Южное трамвайное депо;

№ 25 – станция Фрезеровщиков – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – станция Южная;

№ 27 – станция Ботаническая – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – улица Кушвинская.

На период закрытия трамвайного движения автобусные маршруты № 57 и 57а будут работать по расписаниям рабочего дня. Маршрут № 34 на время ремонта будет отменен.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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