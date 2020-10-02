В Екатеринбурге ожидается резкое похолодание и дожди

В Екатеринбурге в ближайшие дни погода начнет меняться. Сегодня воздух прогреется до +16 градусов днем. Но бабье лето уже завтра закончится, придет осенняя погода. В субботу ночью ожидается около +7 ºС, днем – до +13, пройдут дожди.

В воскресенье ночью резко похолодает, возможны заморозки до 0…+1 градуса, а днем воздух прогреется лишь до +5 градусов, однако будет солнечно. Чуть теплее – до +7 градусов днем – ожидается в понедельник, 5 октября.

Со вторника пойдут дожди, будет по-прежнему холодно, до +6…+8 градусов днем, по ночам – до 0…-2 градусов, не исключен мокрый снег.

Екатеринбург, Елена Сычева

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