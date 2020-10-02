Сбежавший зэк голосовал на трассе и остановил искавший его экипаж ГУФСИН

Неудачей обернулись для заключенного КП-59 побег из колонии и попытка поймать на трассе попутную машину.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, заключенный бежал из колонии в Каменске-Уральском. Сначала он добрался до Екатеринбурга, а оттуда хотел уехать к своим друзьям в Первоуральск. Он вышел на трассу Екатеринбург – Пермь и попытался поймать попутную машину. Оперативники ГУФСИН в составе разыскной группы отрабатывали эту дорогу и увидели голосующего в темноте мужчину. Его решили проверить и остановили машину. Приглядевшись, сотрудники отдела розыска узнали беглеца. Он был в состоянии алкогольного опьянения, оперативников в попутчиках не опознал и попросил довезти его до Первоуральска. Оперативники подыграли ему и посадили в машину, только отвезли не к друзьям, а в дежурную часть ГУФСИН.

Недавно осужденный был признан судом виновным в побеге. Ему назначено 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу. В содеянном осужденный раскаялся.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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