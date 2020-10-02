Концерт «Нервов», винтажная бижутерия Chanel и Dior и экскурсия по музыкальному Свердловску (Weekend 18+)

В эти выходные в Екатеринбурге можно будет увидеть лучшие короткометражки Манхэттенского фестиваля, отправиться на экскурсию в прошлое и побывать на концертах в Свердловске, сходить на выставку винтажной бижутерии мировых брендов или отправиться на премьеру спектакля «Три сестры». Для поклонников рока – концерт «Нервов». Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Манхэттенский фестиваль короткометражек

В эти выходные в Ельцин-центре покажут короткометражные фильмы из программы Манхэттенского фестиваля – зрители смогут проголосовать за лучшую картину. За зрительскую любовь поборются 9 лент из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и наконец-то из России. Это всего третий раз, когда российская картина попадает в финальную программу – это драма Никиты Хозяинова «Прости меня, пёс». Среди других фильмов – французский «Маэстро» под музыку бессмертного Беллини; фильмы о несправедливости законов в разных странах «Белый глаз», «Наклейка», «Безопасное место» и другие.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 250 рублей.

Театр драмы отмечает юбилей

В честь 90-летия Театра драмы сегодня в 18:30 состоится юбилейный вечер, на который зовут зрителей и почетных гостей. Режиссером вечера стал Дмитрий Зимин, знакомый публике по последним спектаклям театра. Обещают не пафосную атмосферу и веселые номера.

В фойе третьего этажа заработает проект #околотеатра. При помощи эффекта дополненной реальности зрители смогут увидеть рассказы актеров, которые многие годы работали в театре.

Место проведения: театр драмы (Октябрьская площадь, 2).

Вход: 100-1000 рублей.

Премьера в камерном – «Три сестры»

В камерном театре 2, 3 и 4 октября состоятся премьерные показы нового спектакля «Три сестры» по Чехову, режиссер – Дмитрий Касимов.

«Для любого театра драматургия Чехова – это творческое испытание. Камерный театр в четвертый раз обращается к драматургии Антона Павловича, и именно эта пьеса, которая является центральной в творчестве драматурга, позволяет ответить сегодня на важнейшие вопросы, которые не перестают волновать русского человека и сегодня», – рассказали в театре.

В спектакле заняты актеры разных театров Екатеринбурга, в роли Вершинина на сцене появится солист «Урал Опера Балет» Гарри Агаджанян.

Место проведения: камерный театр (ул. Пролетарская, 18).

Вход: 700-800 рублей.

Экскурсия по музыкальному Свердловску

В субботу, 3 октября, в 13 часов от бюста Петра Ильича Чайковского рядом с музыкальным училищем стартует музыкальная экскурсия – реставрация концертов. Она будет посвящена советскому времени. Сотрудники музея истории Екатеринбурга Александра Евсеева и Анастасия Сердцева расскажут, где тусовались меломаны Свердловска, что они слушали.

«Поговорим о Свердловской государственной филармонии и театре музыкальной комедии, открытых в 1930-х годах, узнаем, кто из звезд эстрады блистал на летней сцене сада Вайнера, какие воспоминания оставили о нашем оперном театре Иван Козловский и Сергей Лемешев, где раньше можно было заполучить редкую пластинку и многое другое», – рассказали организаторы.

Во время прогулки гости будут слушать те же мелодии, что и свердловчане в прошлом веке.

Место проведения: старт – от бюста Чайковского.

Вход: свободный, нужна регистрация.

Специалисты помогут вернуться вам в тело

В Ельцин-центре 3 октября в 12 часов состоится занятие «Возвращение в тело» для всех желающих. Специалисты научат вам комплексу мягких двигательных практик, сочетающих йогу, соматический танец, контактную импровизацию. Занятия подходят людям старшего возраста и людям с хроническими заболеваниями, а также людям с «невидимыми инвалидностями» (рассеянный склероз, артроз, диабет, болезни сердца и т.д.), а также людям, которые испытывают стресс и переутомление.

«Важный аспект курса – поддерживающая среда. Здесь нет свойственной групповым занятиям спешки, погони за результатом, но есть внимание к каждому участнику, время на обсуждение ощущений и обмен впечатлениями», – говорят создатели занятий.

Ведет занятия Дарья Байдина – танцовщик, педагог дисциплин современного танца и перформативных практик, йоги, руководитель независимой танцевальной компании «ТЕАТР 27/1».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, нужна регистрация.

Музыканты Pincode Ensemble обсудят с публикой творчество Джона Кейджа

В субботу, 3 октября, в ЦК «Урал» состоится встреча-концерт проекта «Слушаем/Обсуждаем». Героями этого вечера станут резиденты «Другого оркестра» Pincode Ensemble. На таких концертах нет дистанции между исполнителями и слушателями. Каждое произведение, представленное на суд публики, тут же обсуждается. В доверительном диалоге рождается более тонкое понимание музыки, эмоции или идеи, которые хотел передать композитор, – считают организаторы.

В этот раз объектом обсуждения станет музыка знаменитого американского композитора Джона Кейджа, пионера в области алеаторики, электронной музыки и нестандартного использования музыкальных инструментов. В составе Pincode Ensemble: Алексей Захаров – саксофон, Антон Бородин – рояль, Дмитрий Яковлев – виолончель.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 300 рублей.

Винтажная бижутерия от Christian Dior, Coco Chanel, Trifari

В «Доме Поклевских-Козелл» открылась выставка «Винтажная зарубежная ювелирная бижутерия 1930-1990-х годов», на которой показана ювелирная коллекция Анны Холод (всего в коллекции 5000 экспонатов). Своим появлением фантазийная ювелирная бижутерия обязана Великой депрессии в США, кризисам и войнам в Европе начала XX века: средства покупателей были ограничены, но производители нашли выход. Они стали создавать качественные изделия из различных ювелирных сплавов, а также стекла, эмали, кожи и дополнять их кристаллами Swarovski, янтарем, фианитами, бакелитами и искусственным жемчугом.

На выставке представлено уникальное собрание подлинников – от изделий из России и Европы до экземпляров из Америки и Японии. Среди экспонатов коллекции вы увидите ювелирные гарнитуры, колье, браслеты, механические часы, кулоны, серьги, клипсы, винтажные броши, шляпные булавки и кольца авторства Pierre Cardin, Givenchy, Oscar de la Renta, Karl Lagerfeld, Christian Dior, Coco Chanel, Trifari, Monet, Coro, Kenxo, Nina Ricci и других признанных законодателей моды.

Место проведения: «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46).

Вход: 100-250 рублей.

Концерт группы «Нервы»

В воскресенье, 4 октября, в «Телеклубе» состоится концерт группы «Нервы». В этом году рок-коллективу исполняется 10 лет. За это время он превратился в настоящую крепкую банду, которая исколесила на своём фирменном автобусе всю Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и Европу.

«Сейчас «Нервы», во главе с неизменным лидером Женей Мильковским, – это уже не будущее рок-музыки, а рок сегодняшний, ведущий за собой целое поколение слушателей, неравнодушных к судьбе живой музыки в нашей стране», – говорят в «Телеклубе».

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1500 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

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