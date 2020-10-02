Ирбит, Камышлов, Талица – где чаще всего свердловчане покупают жилье по льготной сельской ипотеке

Программа «Сельская ипотека», запущенная весной 2020 года в России, пользуется огромным спросом в Свердловской области. На конец сентября более 450 семей приобрели дома в деревне по льготной ставке до 3%. Такие данные приводит региональный филиал «Россельхозбанка» – основного участника государственной ипотечной программы.

«На текущую дату в рамках данной программы выдано более 855 миллионов рублей – это своеобразный рекорд для Свердловского РФ РСХБ. И число выдач ипотечного кредита растет ежедневно. Список территорий, в рамках которых можно выбрать недвижимость – был существенно расширен в июне. А с сентября срок одобрения заявок по сельской ипотеке составляет 120 дней. Это значит, что теперь у потенциального клиента больше времени на подбор и рассмотрение объекта для покупки», – рассказал «Новому Дню» директор свердловского филиала банка Сергей Никитин.

Средний возраст заемщиков сельской ипотеки – 36 лет. Больше половины (64%) всех заявок пришлось на семейные пары, причем две трети из которых – семьи с детьми. Чаще всего возможностью «купить домик в деревне» интересуются мужчины (58% от всех заявок), а сумма займа, которую хотят получить представители сильного пола, в среднем составляет 2,3 миллиона рублей. Женщины чаще претендуют на ипотечный кредит размером 2 миллиона рублей.

«Клиенты, обращающиеся в свердловский филиал Россельхозбанка, рассматривают в основном, готовое жилье. Наибольшее количество заявок получено в Ирбитском, Камышловском, Талицком и Первоуральском районах. Но при этом потенциальные заемщики активно рассматривают еще и такие направления как Сысерть, Арамиль и другие районные центры. Покупатели готовы приобрести дома в сельской местности в среднем по цене от 2 до 3 миллионов рублей», – отметил Сергей Никитин.

В мае к программе «Сельская ипотека» присоединился «Сбербанк». Годовой лимит заявок, установленный для кредитного учреждения Минсельхозом, был выбран всего за 8 часов. В пресс-службе Уральского банка «Сбербанка» сообщили, что по данным на 1 сентября в Свердловской области банком было выдано 12 кредитов по программе «Сельская ипотека» на общую сумму 23,9 миллионов рублей. Половина этих займов пришлась на Екатеринбург, также кредиты получили клиенты банка в Верхней Пышме, Заречном, Михайловске, Сысерти.

В Россельхозбанке напомнили, что заявку на получение льготной сельской ипотеки может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет (на момент возврата кредита). Сумма займа может быть от 100 тысяч до 3 миллионов рублей, срок выплаты – до 25 лет. При этом первоначальный взнос на покупку жилья в сельскую ипотеку начинается от 10%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

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