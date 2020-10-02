Марс становится ближе: в какие даты лучше всего наблюдать Красную планету (ФОТО)

В середине октября жители Урала станут свидетелями нечастого астрономического события – противостояния Марса с Солнцем. Красная планета подойдет на минимальное расстояние к Земле, так что детали ее поверхности можно будет рассмотреть даже в небольшой телескоп. В 2020 году складываются самые лучшие за последние 30 лет условия для наблюдения за Марсом с территории России и стран ближнего зарубежья, отмечают любители астрономии.

Сейчас в ночном небе можно без труда найти яркую оранжевую точку – Марс находится на вершине своего блеска в этом году. Об особенностях противостояния Красной планеты рассказал «Новому Дню» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

«Утром 3 октября полная Луна окажется рядом с Марсом. Разделять их будет всего 2,1 градуса, менее четырех дисков Луны. Наиболее тесное сближение произойдет перед восходом Солнца, а наблюдать его можно в западной части неба близко к горизонту. 6 октября Земля будет находиться на минимальном расстоянии от Марса в 2020 году – 62,067 миллиона километров.

14 октября в 4 часа 26 минут утра Марс окажется в оппозиции. Диаметр планеты составит 22,34 угловой секунды. Планета выделяется на небе своим необычным оранжевым цветом. 29 октября Луна снова окажется рядом с планетой Марс. Сближение можно наблюдать всю ночь с вечера до утра», – сообщил астроном.

Отметим, что максимально близко к Земле Марс подходит раз в 15-17 лет, это астрономическое явление называется «великим противостоянием». Прошлое было летом 2018 года, а следующее наступит только в 2035 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

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