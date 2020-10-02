С 4 по 20 октября на телеэкранах возможны помехи из-за солнечного излучения

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупреждает о помехах на телеэкранах из-за солнечного излучения.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики Свердловской области, с 4 по 20 октября изображение в телевизоре может кратковременно «замерзнуть», распасться на пиксели или полностью пропасть. Это вызвано осенней интерференцией – явлением, при котором радиоволны солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Вместе с тем, как утверждают связисты, большинство пользователей цифрового эфирного телевидения не заметят изменений в качестве изображения. Переход на цифровые технологии позволили значительно уменьшить воздействие интерференции на прием телепрограмм. Но пока совсем избежать влияния солнца невозможно.

Интерференция возникает, когда солнце встает ровно позади спутников связи, на одной оси с антенной и приемной станцией. Солнце – мощный источник радиоволн, и сигналы светила «засвечивают» сигнал спутника. Как объясняют специалисты, суть явления проще понять, если представить, что позади свечи включили прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. В такой позиции спутник находится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг солнца и наклоном земной оси. Прежде, при аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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