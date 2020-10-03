Сводка по коронавирусу: 165 заболевших, четыре смерти

В Свердловской области за последние сутки подтверждён диагноз коронавирус у 165 человек. Регион по-прежнему находится на восьмом месте по этому показателю в стране. Всего с момента начала распространения инфекции заразились 29640 человек.

За сутки болезнь унесла жизни ещё четырёх человек, в списке жертв коронавируса 611 человек.

Врачи выписали из больниц 96 человек за последний день. Всего вылечились 22063 человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.20

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