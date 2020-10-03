Гаишники подобрали на дороге трехлетнего мальчика – он был один и без верхней одежды

Сотрудники Госавтоинспекции города Новой Ляли обнаружили на улице Карла Маркса трехлетнего мальчика. Малыш был один, к тому же без верхней одежды. Ребенка доставили в отделение полиции, накормили печеньем и напоили чаем. Оказалось, что мальчика зовут Ваня.

«Оперативно личности законных представителей ребенка были установлены. 29-летняя мама малыша, прибывшая в отделение, пояснила, что утром ушла устраиваться на работу, оставив сына дома с папой. Отец не проконтролировал ребенка, в результате чего мальчик самостоятельно ушел из дома в неизвестном направлении», – сказали в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Выяснилось, что семья благополучная, многодетная, на учете не состоит. На родителей составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), который в ближайшее время будет рассмотрен комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.20

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