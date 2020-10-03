На Эльмаше семилетний мальчик выбежал на дорогу – его сбила машина

В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков Renault Logan сбил семилетнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД города. Мальчика с черепно-мозговой травмой увезли в больницу на скорой.

За рулем была 41-летняя женщина, стаж ее – 11 лет. «Она рассказала, что примерно за 5 метров увидела детей, которые стояли на трамвайных путях и неожиданно один из мальчиков стал перебегать проезжую дороги в неустановленном месте слева на право по ходу движения транспортного средства, она приняла меры экстренного торможения и попыталась вывернуть руль вправо, но наезда избежать не удалось. После происшествия остановилась и побежала за детьми, которые скрылись во дворах», – сообщили в городской автоинспекции.

Позднее сотрудники ГИБДД выяснили, что мама мальчика отпустила гулять сына со старшим братом, второму ребенку 11 лет. Дети пошли без разрешения матери в гости к двоюродной сестре через дорогу. Теперь родителям грозит ответственность по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание, семью могут поставить на профилактический учет в органы ПДН.

Екатеринбург, Елена Сычева

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