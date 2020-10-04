На пожаре сгорели родители и трое детей. Один из них «игрался с зажигалкой»

В Тавде минувшим вечером произошел сильный пожар в доме на улице Энгельса. В нем погибли пять человек – двое взрослых и трое детей. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Криминалисты, следователи, пожарные дознаватели, полицейские, которые работают в Тавде, проведут экспертизы, чтобы установить, что точно стало причиной пожара, а также выяснят, в каких условиях проживала семья и что привело к трагедии.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. «Сотрудники полиции территориального ОВД установили личности погибших. По предварительным данным, один из детей игрался с зажигалкой. В результате неосторожного обращения с огнем и произошло возгорание, которое привело к столь трагическим последствиям. Собранные по данному факту материалы сотрудники полиции направили представителям Следственного комитета для принятия процессуального решения», – сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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