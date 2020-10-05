В столкновении легковушки и трамвая пострадал младенец

В Екатеринбурге сотрудники четырехмесячный мальчик пострадал в аварии, в которой столкнулись трамвай и Hyundai. Водитель легковушки на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество общественному транспорту. Пострадавший малыш был в коляске, которая стояла на задней пассажирской площадке трамвая и упала набок в момент столкновения. В больнице у него диагностировали ушиб мягких тканей головы.

«На месте ДТП водитель машины – женщина 1980 года рождения – пояснила сотрудникам Госавтоинспекции, что при повороте налево посмотрела по сторонам, а в зеркало заднего вида не посмотрела. По окончании дознания будет принято мотивированное решение», – сказали в пресс-службе управления ГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

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