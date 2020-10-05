Горздрав Екатеринбурга готовится к эпидемии гриппа и ОРВИ

Свердловская область входит в эпидемический подъем заболеваемости по гриппу и ОРВИ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

«Практически уже вся вакцина получена, 464 тысячи вакцин поставлено. План, именно по группам риска, выполнен уже на 95%. По детству чуть меньше – где-то около 50% . Ждем дополнительной поставки и будем дальше продолжать активно работу. У нас увеличены часы работы прививочных кабинетов. Все больницы соответствуют эпидемиологическим нормам. Соблюдены все мероприятия, которые не будут способствовать распространению вирусных заболеваний», – сообщил Демидов.

Он также напомнил, что прививку можно сделать в территориальной поликлинике, на предприятии, в торговых центрах, на различных городских мероприятиях. С собой необходимо иметь полис медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат. Прививку поставят только при условии хорошего самочувствия и отсутствии признаков ОРВИ.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

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