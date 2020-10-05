Женщина отсудила 85 тысяч рублей за сломанную в бассейне руку

Жительница Красноуфимска получит 85 тысяч рублей от МАУ «ФОЦ «Сокол», в бассейне которого она сломала предплечье. Женщина посчитала, что в ее травме виновато учреждение, так как она поскользнулась на мокром полу. Восстановление оказалось длительными – с января по март она находилась на лечении, а затем ей потребовалась реабилитация.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, сначала женщина обратилась в Красноуфимский районный суд. С учетом характера травмы, длительности лечения, нарушения привычного образа жизни истец полагала, что компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей будет разумной и справедливой. Также женщина просила взыскать с ответчика судебные расходы на представителя – 15 тысяч рублей.

Решением Красноуфимского районного суда иск был удовлетворен частично. С МАУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Сокол» взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей и 15 тысяч рублей – судебные расходы.

Ответчик не согласился с таким решением и принес на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но безуспешно.

Красноуфимск, Елена Владимирова

Красноуфимск. Другие новости 05.10.20

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