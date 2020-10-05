22-летний житель Талицы отправился в психушку за убийство своей бабушки

Талицкий районный суд приговорил местного жителя к лечению в психиатрической больнице за убийство.

Как было установлено следствием, в феврале этого года, молодой человек, находясь в гостях у бабушки, забил ее до смерти металлической тростью. «Он нанес ей многочисленные удары по голове, спине и плечам, от которых трость сломалась пополам. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Согласно заключению экспертов, по результатам психиатрической экспертизы у подсудимого установлено психическое расстройство. Молодого человека отправили в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Приговор вступил в законную силу.

Как пояснили «Новому Дню» в свердловской облпрокуратуре, внук считал, что бабушка неправильно себя ведет по отношению к нему, в том числе в вопросах, касающихся религии, в связи с чем у него периодически возникали мысли о ее убийстве

Фото СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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