Предприятия переводят на удаленку не только людей, но и технику

В Свердловской области предприятия активно переводят на дистанционный онлайн-режим не только сотрудников, но и производственную и обслуживающую технику. Число компаний, которые стали использовать в работе технологию интернета вещей, с начала года выросло более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, фиксируют аналитики оператора «Мегафон».

Удаленку и интернет вещей больше всего используют в розничной торговле, безопасности и в цехах крупных промышленных предприятий. Запрограммированные устройства автоматически считывают и отправляют данные на серверы организаций по сети «Мегафона». Например, услугами пользуется одна из компаний по продаже питьевой воды.

«В Екатеринбурге и Свердловской области мы используем SIM-карты «Мегафона» для контроля качества питьевой воды и функционирования водоматов, – рассказал главный инженер компании Vodorobot Александр Кондрашкин. – В режиме реального времени отслеживается работоспособность фильтров, объем подготовленной воды, состояние системы ультрафиолетового обеззараживания и другие параметры. Все данные с помощью технологии интернета вещей автоматически передаются на монитор диспетчера, что позволяет оперативно реагировать на ситуацию».

Кроме мониторинга состояния воды, SIM-карты собирают данные о местонахождении автопарка компании. Так, диспетчер может быстро найти ближайшую к нужному водомату машину и отправить ее на задачу.

«Около 1000 свердловских компаний уже оценили эффект от внедрения технологий удаленного управления, – отмечает руководитель по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» в Свердловской области Владимир Мышенко. – Если раньше интернет вещей не был приоритетом в использовании, то в условиях карантина фокус смещается на все большую цифровизацию процессов».

На постоянной основе технологии помогают в работе охранных предприятий Екатеринбурга. Так, SIM-карты «Мегафона» установлены в «тревожных кнопках», чтобы организовать оперативную связь с пультом дежурных. По мобильной сети с помощью интернета вещей передаются данные о возможных ЧП. Такое удаленное управление позволяет дистанционно снять или поставить на охрану любой объект.

Используется интернет вещей и в повседневной жизни. В Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти SIM -карты используют для онлайн-подключения и отключения домофонов, а также в блоках дистанционного открывания ворот. Кроме того, технологии применяют и в общественном транспорте: благодаря им в Екатеринбурге можно расплачиваться за проезд банковской картой.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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