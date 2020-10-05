В Красноуральске будут судить автомобилистку, которая укусила гаишника за ногу

В Красноуральске будут судить женщину, которая избила и отругала гаишников – у одного из них повреждена рука, у другого покусана нога. Причиной такого поведения стал непристегнутый ремень.

В июле этого года сотрудники ГИБДД остановили женщину 1975 года рождения за непристегнутый ремень, полицейский попросил документы, но дама отказалась их предъявлять и заблокировала двери. Гаишник просунул руку в приоткрытое окно и потянулся к замку, но женщина четырежды ударила его по руке, а затем подняла окно и зажала руку полицейского между окном и дверью. Началось задержание, в ходе которого автомобилистка оскорбила полицейских, а одного из них укусила за левую ногу.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщину будут судить по двум статьям – ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Красноуральск, Людмила Прокофьева

Красноуральск. Другие новости 05.10.20

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