Названа возрастная группа екатеринбуржцев, в которой антитела к коронавирусу есть у 63,4%

У 11 тысяч жителей Екатеринбурга взяли кровь на антитела к коронавирусу. Оказалось, защита есть примерно у 17%. Как пояснили в компании «Инвитро», которая проводила исследование, наличие иммуноглобулинов G (IgG) в сыворотке крови позволило определить, встречался ли организм человека с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе этого контакта антитела. Положительный тест говорит о факте инфицирования в прошлом.

Интересно, что в разных возрастных группах получились неоднородные результаты тестирования. Так, у детей до 14 лет антитела обнаружили только в 3,8% случаев, у подростков до 18 лет – в 7%, а вот у взрослых в самой большой категории, от 18 до 45 лет, иммуноглобулины G нашлись в 63,4% случаев. Чуть меньше в группе 45-65 лет – только 27%, а в самой старшей группе, от 65 лет, антитела нашли только у 4,1% участников исследования.

Представители лаборатории пояснили, что у тех, кто перенес инфекцию в более легкой форме, иммунный ответ менее выражен, а антитела синтезируются в меньших количествах, к тому же их уровень быстро падает. При этом специалисты подчеркнули, что у категории «легких» пациентов иммунная система может реагировать «клеточным» звеном, а это невозможно оценить лабораторными исследованиями при массовом скрининге.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

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