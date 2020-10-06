В Богдановиче ночью полыхал торговый центр (ФОТО)

Сегодня в 03:57 загорелся торговый центр «Монетка» на улице Тимирязева в Богдановиче.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара в двухэтажном здании составила 1000 кв.м. В момент возникновения пожара людей в здании не было. Пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 8 единиц техники, 30 человек личного состава. В 07:08 пожар был локализован, в 07:22 ликвидировано открытое горение.

Пользователи интернет-сообщества «Типичный Богданович» в соцсети «Вконтакте» гадают о причинах пожара, переживают и отмечают, что на втором этаже, который, судя по всему, пострадал сильнее, можно было купить «неплохие вещи».

Богданович, Елена Владимирова

Богданович. Другие новости 06.10.20

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