Управляющим компаниям дали карт-бланш – им можно не принимать посетителей

Жители Екатеринбурга жалуются на управляющие компании и ТСЖ. Несмотря на то, что в регионе с конца марта значительно были смягчены ограничительные меры по коронавирусу, многие обслуживающие организации в сфере ЖКХ так и не возобновили прием граждан. Люди не могут добиться внятных объяснений по поводу неверно начисленных данных, получить справки и консультации коммунальщиков и так далее. Однако выяснилось, что это законно.

Как пояснили «Новому Дню» в министерстве энергетики и ЖКХ, если управляющие компании «не могут обеспечить работу своих сотрудников в соответствии с требованиями санитарных норм по Covid-19 (обеспечить их средствами индивидуальной защиты, санитайзерами, установить в помещениях бактерицидные лампы и рецилькуляторы), то они обязаны обеспечить прием обращений граждан через интернет – через личные кабинеты на сайтах управляющих компаний, по электронной почте, а также по телефонам аварийно-диспетчерских служб».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.20

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