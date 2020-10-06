Под Каменском-Уральским ГИБДД и МЧС перекроют трассу

В четверг, 8 октября, «Уралуправтодор» перекроет трассу Р-354: в двадцати километрах от Каменска-Уральского будут проходить учения. Участвуют ГИБДД, МЧС, представители администраций муниципалитетов.

Как сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора», по легенде на дороге произошла серьезная авария, проезжая часть оказалась заблокирована. Есть жертвы и пострадавшие, которым необходима срочная медицинская помощь. Пострадавших будут спасать в том числе на вертолете. Ситуацию должна усугубить непогода.

Учения пройдут с 11:00 до 12:30, на 130+100 км трассы Р-345, объезд на время учений будет организован через Каменск-Уральский, на дороге выставят временные знаки.

Каменск-Уральский, Светлана Загороднева

Каменск-Уральский. Другие новости 06.10.20

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