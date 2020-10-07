В Екатеринбурге ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Полиция Екатеринбурга ищет пропавшую 15-летнюю девушку Анастасию Платонову, которая потерялась два дня назад – 5 октября она ушла на учебу, но на занятиях не появилась.

В течение дня девушка не отвечала на звонки, но общалась в мессенджерах. Сутки спустя она сообщила законным представителям, что собирается вернуться домой, но этого не произошло. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что девушка и раньше уходила из дома.

Сейчас ее поисками занимаются волонтеры отряда «Прорыв» и полицейские. Приметы: рост 163 см, среднего телосложения, длинные русые волосы, серые глаза. Была одета в кадетскую форму (пилотка, черный бушлат, зеленая рубашка, черные брюки с синими лампасами). «Граждане, располагающие информацией о местонахождении несовершеннолетней, могут сообщит имеющиеся сведения по телефону 356-42-15 либо 02», – напомнили в полиции Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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